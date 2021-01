Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé son intention d'organiser la Fête des fleurs de Printemps 2021 et les marchés aux fleurs pour le Têt.

Un coin de la rue des fleurs de Nguyên Huê. Photo : baogiaothong.vn.

La rue des fleurs de Nguyên Huê 2021 sera ouverte au public du 9 février au 15 février (du 28e jour du douzième mois du calendrier lunaire au 4e jour du premier mois du calendrier lunaire de l'année du buffle).

La 18e édition de la rue des fleurs de Nguyên Huê 2021 ayant pour thème « Hô Chi Minh-Ville : Civilisation - Modernité - Humanité » comprendra deux sous-thèmes que sont « La voie de la convergence des identités » et « La voie vers l'avenir ».

Selon le calendrier horoscope vietnamien, 2021 est l'année du Buffle qui est choisi comme animal sacré de la rue des fleurs de Nguyên Huê.

Des miniatures représentant 26 buffles et faites de matériaux traditionnels respectueux de l'environnement seront disposées le long de la rue de fleurs de 415 m de long, présentant la tradition culturelle unique de la région du Sud.

Tandis que le décor « La ville intelligente » placé au bout de la rue sera conçu comme un grand jardin fleuri coloré, comprenant des œuvres d'art et des compositions florales de 10 consulats étrangers à Hô Chi Minh-Ville. La conception de la rue des fleurs se concentrera sur la transmission du message vert, un mode de vie écologique pour créer un vif souffle de vie.

L'exposition florale annuelle est l'un des événements qui suscitent les attentes les plus élevées des gens pendant les vacances du Têt. L'événement vise à mettre en valeur la culture de Têt vietnamienne et se tient depuis 17 années consécutives, attirant plus d'un million de visiteurs chaque année.

La Fête des fleurs du Printemps se déroulera sur 12 jours, du 6 au 17 février (du 25e jour du douzième mois du calendrier lunaire au 6e jour du premier mois de l'année du buffle) au parc Tao Dàn, dans l’arrondissement 1. Dans le cadre de l'événement, une série d'expositions et de concours d'art pour les fleurs, les poissons, les plantes ornementales, les bonsaïs, les rocailles et les petits paysages se dérouleront dans 10 espaces d'exposition.

En même temps, seront également organisées de nombreuses activités traditionnelles du Têt, telles que la présentation de plateaux de fruits et de compositions florales, un spectacle de danse du lion et du dragon, des arts martiaux traditionnels, des arts du théâtre folklorique (danse de marionnettes, chants "đờn ca tài tử"), des jeux folkloriques, des spectacles de cirque, de magie, des aires de jeux de peinture, des expositions de peinture, de la calligraphie vietnamienne et de la culture culinaire.

De plus, le marché aux fleurs de Têt se déroulera dans trois grands parcs que sont le 23 septembre, Gia Dinh et Lê Van Tam, ainsi qu’aux 174 points de distribution de fleurs dans 21 arrondissements et districts de la ville, du 4 au 11 février.

Le marché aux fleurs de Têt dans les arrondissements 7 et 8 aura lieu dans la zone située le long de la route Trân Xuân Soan du 27 janvier au 11 février. -VNA/NDEL