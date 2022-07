Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon la Société par actions d'évaluation Vietnam Report, les entreprises technologiques se concentrent sur l'investissement dans les technologies de base pour servir leur transformation numérique, notamment les services basés sur le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la technologie 5G, la Blockchain.

Selon les prévisions, le taux de croissance moyen du marché du cloud computing au Vietnam serait d'environ 26 % par an - le taux le plus élevé d'Asie du Sud-Est et bien supérieur au taux de croissance moyen de 16 % à l'échelle mondiale.

Actuellement, au Vietnam, il existe 40 fournisseurs de services de cloud computing, 27 centres de données de 11 entreprises, dont 20% d'entreprises vietnamiennes.

Selon une enquête de Vietnam Report, 66,67 % des entreprises utilisent l’IA dans leur processus de transformation numérique.

86,67 % d'entreprises utilisent l’IoT en 2022, dépassant le taux de 66,67 % d'entreprises appliquant cette technologie en 2021.

L'avenir de la communication doit inclure la technologie 5G. L'Institut des stratégies de l'Information et de la Communication, relevant du ministère de l'Information et des Communications, prévoit que le taux de contribution des réseaux mobiles 5G à la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre 7,34 % d'ici 2025. -VNA