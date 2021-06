Bac Ninh (VNA) - Situé dans le quartier de Ðình Bảng, chef-lieu de Tu Son, province de Bac Ninh (Nord), le Temple Ðô est un complexe de temples dédiés au culte de huit rois de la dynastie des Lý (1010-1225).

Le grand sanctuaire de Cô Pháp dans le Temple Ðô.

Construit en 1030 sous le règne de Lý Thái Tông, il fut quasiment détruit pendant la résistance contre les colonialistes français (1945-1954) avant sa rénovation en 1989.



S’étendant sur une superficie de 31.250 m², le site comprend une vingtaine de structures de grande valeur historique et architecturale dont la porte Ngũ Long sur laquelle sont gravés cinq dragons, l’étang en forme demi-lune ou encore le thủy đình (pavillon sur l’eau) notamment.



Le sanctuaire de Cô Pháp, somptueusement gravé et de couleur dorée, est considéré comme le plus important ouvrage de l’ensemble, où se produisent chaque année les cultes aux rois.



La structure en céramique, de 3,5 m de haut et 8 m de large, est quant à elle gravée de Chiếu dời đô (Ordonnance royale sur le transfert de la capitale) en caractères hán (écritures en idéogrammes chinois).



Fort d’une longue histoire, d’une grande valeur culturelle et architecturale, le Temple Ðô a été reconnu en tant que site national spécial en 2014. -CVN/VNA



* Toutes les images ont été prises avant la 4e résurgence du COVID-19.

L’anniversaire de la mort du roi Lý Thánh Tông se déroule chaque année le 8e jour du 8e mois lunaire.

Toit courbé avec bas-relief en forme de dragon.