Le ministère de la Santé demande d'accélérer la vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué mardi un télégramme numéroté No28/CĐ-TTg sur l'accélération de la vaccination et de la mise en œuvre des mesures anti-COVID-19.

Vu les risques de propagation de l'épidémie, notamment à l'approche du Nouvel An lunaire, le chef du gouvernement a proposé au chef du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, aux présidents des Comités populaires des provinces et villes du ressort central, de mettre en œuvre de manière stricte et drastique des mesures pour prévenir et contrôler le coronavirus, notamment le respect des 5K, la sensibilisation de la population à la protection de sa santé et à la vigilance vis-à-vis du variant Omicron, de renforcer le traitement à domicile pour les personnes atteintes d'une infection légère ou asymptomatique, d'accélérer la campagne de vaccination.

Le ministère de la Santé est responsable de l'approvisionnement suffisant en vaccins et médicaments de traitement du COVID-19, et doit consulter des experts sur les rappels de vaccination. Il doit aussi être plus drastique dans l'inspection pour prévenir et lutter contre la corruption, la négativité, le gaspillage et les intérêts des groupes d’intérêts dans la prévention et le contrôle de l'épidémie.

L'équipe mobile de vaccination du quartier de Cua Dong, Hanoï, au domicile d'une personne âgée. Photo: VNA

Le ministère de la Santé, en collaboration avec celui de l'Éducation et de la Formation et les autres organes compétents, continue d'étudier les expériences internationales sur la vaccination des mineurs de moins de 18 ans.

Le même jour, le ministère de la Santé a envoyé un télégramme aux présidents des Comités populaires des villes et provinces, leur demandant d'accélérer la vaccination.

Concrètement, les localités doivent achever la double vaccination des personnes de 12 ans et p lus en janvier et les doses de rappel/supplémentaires pour les 18 ans et plus au cours du premier trimestre. -VNA