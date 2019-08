L'ambassadeur vietnamien en Israël, Do Minh Hung (premier à gauche). Photo: VNA

Tel Aviv (VNA) - L'administration de Tel Aviv est disposée à coopérer avec des localités vietnamiennes et à partager ses expériences dans les domaines du développement de la ville intelligente, du tourisme, des investissements et des affaires, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre Israël et le Vietnam.

C’est ce qu’a déclaré le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, lors d’une séance de travail le 8 août à Tel Aviv avec l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung.

Les deux parties ont également partagé leurs expériences dans les domaines de l'innovation et de start-up.

Il a félicité le Vietnam pour son fort développement socio-économique ces derniers temps.

Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien Do Minh Hung a suggéré aux deux pays de promouvoir et de resserrer leur coopération dans les temps à venir.

Il a affirmé que l'ambassade du Vietnam en Israël était prête à servir de passerelle pour soutenir des investissements et de la coopération entre Tel-Aviv et les localités vietnamiennes.

Tel Aviv est connue comme berceau de start-up avec 1.500 startups. Tel Aviv est également un centre économique, financier et touristique international, se classant au deuxième rang au Moyen-Orient, après Dubaï des Émirats arabes unis (EAU).- VNA