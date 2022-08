Hanoi (VNA) – L’agence de voyage américaine TCS World Travel vient de dévoiler ses circuits haut de gamme "Tours du Monde", comprenant des visites dans deux villes du Vietnam.

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An, Vietnam. Source: Fanpage



La société spécialisée dans les circuits de luxe à travers le monde, vient de lancer de nombreux nouveaux itinéraires pour 2023. Deux de ces neuf itinéraires ont des escales au Vietnam, et les deux sont parmi les circuits les plus chers.



"Le golf autour du monde", visite de Hôi An - Dà Nang, au prix de 147.000 dollars par personne, au départ des États-Unis. Les participants visiteront les meilleurs terrains de golf du monde aux États-Unis, en Australie, en Malaisie, au Vietnam, à Oman, au Rwanda et au Maroc. De plus, ils pourront participer à des activités locales, visiter des lieux célèbres.



La découverte de l’Asie ancienne et du Moyen-Orient, au prix de 140.000 dollars par personne, s’arrête à Hôi An, au départ du Royaume-Uni. Les autres pays où les visiteurs feront halte lors de ce voyage sont l’Égypte, Israël, l’Ouzbékistan, la Thaïlande, l’Inde, le Népal, le Bhoutan et Oman.



Pour chaque voyage, les visiteurs voyageront en avion privé : A321 (maximum 52 passagers) ou Boeing 757 (48 passagers). Les deux avions ont été repensés avec des sièges confortables. L’équipage est composé de 18 personnes, dont un chef et un médecin. Les autres itinéraires coûtent de 49.950 à 14.900 dollars par personne. – CPV/VNA