Culminant à 986 m d'altitude, le mont Ba Den est le plus haut de la région Sud-Est. Photo : thanhnien.vn

Tay Ninh (VNA) – Du 1er janvier au 31 décembre 2022, les visiteurs vietnamiens comme étrangers seront exemptés de frais d’entrée dans la zone touristique du mont Ba Den, province de Tay Ninh (Sud), a affirmé le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Truong Van Hung, le 28 décembre.

L'objectif est de stimuler le tourisme, en partageant les difficultés avec les visiteurs et les entreprises affectés par la pandémie de COVID-19.

Téléphérique amenant les visiteurs au sommet du mont Ba Den. Photo : baotayninh.vn

Mettant en œuvre la résolution 128 du gouvernement sur une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, depuis le 16 octobre, Tay Ninh a rouvert un circuit touristique interprovincial avec Ho Chi Minh-Ville, suivant la devise « voyage en toute sécurité, sécurité pour voyager» et « voyage dans les régions sûres », a souligné Truong Van Hung.

Culminant à 986 m d'altitude, le mont Ba Den est le plus haut de la région Sud-Est. Avec ses nombreuses pagodes et grottes, il est l'une des terres spirituelles les plus connues du Sud, où l'on vénère Linh Son Thanh Mau ("Sacré-Cœur Linh Son"). C’est un pôle d'attraction touristique majeur du delta du Mékong. -VNA