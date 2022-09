Quang Nam (VNA) – Rattaché à la province centrale de Quang Nam (Centre), le district de Tây Giang regorge d’atouts pour développer l’écotourisme et le tourisme communautaire. Avec la richesse de la culture des minorités ethniques locales, un climat tempéré, un grand nombre de sites pittoresques et une couverture forestière impressionnante, cette localité est devenue une destination attrayante pour les touristes vietnamiens comme étrangers.

Depuis la réouverture des activités touristiques, Tây Giang a accueilli des milliers de Vietnamiens et étrangers qui rêvent d’un séjour au vert. Photo: VOV

Considéré comme la Sapa du Centre, Tây Giang est en fait un district montagneux de Quang Nam, situé à 120km des villes de Dà Nang et de Hôi An. Niché au sommet de la cordillère de Truong Son, ce site d’une beauté sauvage et paradisiaque peut séduire n’importe quel visiteur. Depuis la réouverture des activités touristiques, Tây giang a accueilli des milliers de Vietnamiens et étrangers qui rêvent d’un séjour au vert.

“Admirer le lever du soleil et la mer de nuages depuis le sommet Quê de Tây Giang, ça ressemble au paysage de Sapa, mais dans la région du Centre”, dit un touriste.

“Tây Giang reste encore sauvage, car il n’y a pas eu beaucoup d’investissements. Dans les temps à venir, cela deviendra un site touristique majeur du Centre”, confie un autre.

Le paysage de Tây Giang ressemble beaucoup à celui du Nord-Ouest avec des cols à couper le souffle et des chemins sinueux. Ses ressources forestières et la culture des Co Tu sont considérées comme un trésor, ce qui est propice pour développer le tourisme communautaire.

“L’idée de créer des forêts patrimoniales permettra de développer une zone touristique communautaire, ce qui attirera un grand nombre de visiteurs. Il faut également investir dans les infrastructures pour préserver et valoriser les patrimoines naturels”, indique le docteur Vu Ngoc Long, ancien directeur de l’Institut de l’écologie du Sud.

La “porte du ciel” Azut qui se trouve à la frontière entre le Vietnam et le Laos est très pittoresque. Elle est comme un dôme géant de roche calcaire reliant les sommets de deux collines. Après une marche d’une demi-heure depuis ce site, les visiteurs peuvent découvrir plusieurs grottes qui renferment des stalactites et des stalagmites de toute beauté, mais aussi des chutes d’eau et des ruisseaux.

“Nous voulons développer le système de communication pour nous connecter à la nouvelle zone touristique écologique de la porte du ciel du district de Dông Giang. Cela aidera à réveiller le potentiel du tourisme de notre district ”, déclare Nguyên Van Luom, président du comité populaire du district de Tây Giang.

La découverte de danses et de musiques traditionnelles laissera des souvenirs inoubliables aux visiteurs avides de moments authentiques. Photo: VOV

Dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2022 dont elle est hôte, la province de Quang Nam a lancé une série de produits touristiques verts liés à la préservation de la culture locale de la zone montagneuse occidentale.

“Les projets d’investissement pour les zones montagneuses, notamment dans le secteur de développement du tourisme, doivent évaluer les impacts sur l’environnement et en particulier sur l’écosystème forestier. Nous n’échangeons pas l’environnement forestier contre les objectifs de développement économique. Il faut attirer de grands investisseurs qui ont du cœur et une vision pour exploiter les valeurs écologiques, culturelles et historiques. Ce travail demande de la persévérance, une vision, du dévouement et une grande responsabilité”, explique Lê Tri Thanh, président du comité populaire de Quang Nam.

Entre les mois d’octobre et de février, lorsque le climat est froid, c’est la période idéale pour la chasse aux nuages à Tây Giang. Depuis le sommet Quê, les touristes peuvent admirer une immense mer de nuages. En outre, la visite des hameaux et une immersion dans la vie quotidienne des Co Tu sont aussi des activités à ne pas manquer. La dégustation de différents types d’alcool et de plats, ainsi que la découverte des danses et des musiques traditionnelles aux sons des gongs laisseront également des souvenirs inoubliables aux visiteurs avides de moments authentiques. – VOV/VNA