Le "Bo kho" Photo: TasteAtlas

Hanoï (VNA) – TasteAtlas, site culinaire de renommée mondiale, a publié une collection des 100 plats de viande les mieux notés au monde, dont trois du Vietnam.



Ce sont le "Bo kho" (ragoût de bœuf vietnamien), le "Bo nhung dâm (bœuf trempé dans du vinaigre) et le "Bun cha" (vermicelles de riz au porc grillé) qui figurent sur la liste des "100 Best Rated Meat Dishes in the World".



Le "Bo kho" est un ragoût de bœuf vietnamien populaire qui peut être consommé seul ou accompagné d'une baguette à part. Il peut également être servi sur des nouilles, et il est de coutume de servir une variété d'herbes fraîches à côté. Le plat comprend des ingrédients tels que des dés de bœuf, des carottes, de la citronnelle, de la cannelle, du piment, du poivre, de l'ail et des échalotes, tous mijotés dans un bouillon épicé et aromatique.



Le "Bo nhung dâm" (bœuf trempé dans du vinaigre) est une version vietnamienne d'une fondue qui est servie à la manière de la communauté. Dans sa forme de base, le plat se compose d'un bouillon aromatisé au vinaigre qui peut également inclure du lait de coco ou de l'eau de coco, de la citronnelle, des oignons ou d'autres ajouts, tandis que les accompagnements typiques incluent du bœuf cru finement tranché et un assortiment de légumes frais et d'herbes.

Le "bun cha". Photo: cooky.vn





Le "bun cha" est un plat de porc et de nouilles intimement lié à Hanoï, d'où il serait originaire. Le plat combine trois éléments : un bol de boulettes de viande de porc grillées servies dans un bouillon froid, une assiette de nouilles de riz et une combinaison de divers légumes verts frais tels que des feuilles de perilla, de la laitue, de la coriandre et de la gloire du matin. -VNA