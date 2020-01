Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de promulguer le décret No 07/2020/ND-CP régissant le tarif douanier préférentiel spécial à l'importation du Vietnam pour réaliser l'accord de libre-échange entre l'ASEAN et Hong Kong (AHKFTA) pour la période 2019-2022.

L'accord a été signé entre Hong Kong et 10 pays membres de l'ASEAN en novembre 2017 et est officiellement entré en vigueur le 11 juin 2019 avec Singapour et la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Myanmar. L'accord contient des dispositions visant à réduire les taxes sur les produits, à accroître les flux de services et les investissements.

La coopération avec Hong Kong (Chine) dans le cadre de l'AHKFTA peut apporter des effets positifs au développement économique du Vietnam. Cet accord contribuera à accélérer les exportations des produits agricoles, aquatiques et des aliments transformés du Vietnam vers Hong Kong dans les temps à venir, ainsi qu'à renforcer les opportunités d'attrait des investissements hongkongais au Vietnam et d'approche des marchés internationaux pour les produits vietnamiens.

Le décret sera entré en vigueur à partir du 20 février 2020. -VNA