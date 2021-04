Soc Trang (VNA) - Comme toutes les provinces situées dans le delta du Mékong, celle de Soc Trang est particulièrement exposée aux affres du changement climatique.

Photo: VOV

Pour l’heure, le problème le plus urgent reste la première récolte de riz de l’année, une récolte qui devrait en principe être abondante, compte tenu des mesures qui ont été prises pour faire face aux deux principaux phénomènes concomitants au changement climatique: la sécheresse et la salinisation des terres.

Gouverner, c’est prévoir… Cette maxime, le secteur agricole de Soc Trang a bien été obligé de la faire sienne: en suivant de très près l’évolution de la météo et le débit du Mékong en amont, mais aussi en stockant de l’eau douce dans des canaux.

Récemment, les canaux traversant les districts de Thanh Tri, de My Tu, de Châu Thành, de Trân Dê et la cité municipale de Nga Nam ont été drainés. Une écluse a été construite dans le district de Trân Dê. Pour Huynh Ngoc Nha, le directeur du service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, il s’agit de réguler l’eau autant que faire se peut...

«Pour la saison sèche qui arrive, il faut absolument pouvoir compter sur les canaux et sur les digues pour réguler l’eau. D’ailleurs, il faut faire attention à trouver une bonne date pour les semis», nous dit-il.

Pour ce qui est de la saison rizicole, 14.000 hectares ont été ensemencés dans le district de Châu Thành, avec des variétés censées résister à la salinisation, la salinisation qui reste la bête noire des cultivateurs. Pour l’instant, il semble que cette «résistance» s’organise plutôt pas mal. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Thai Thanh Diên, un riziculteur local.

«Cette année, comme les digues ont été consolidées, la salinisation est mieux contrôlée. Et puis il y a un observatoire qui nous permet à nous, riziculteurs, d’être tenus informés de l’évolution de la situation au jour le jour. Pour l’instant, en tout cas, le riz se développe bien», constate-t-il.

«Être tenus informés»… D’après Nguyên Van Hân, qui est le chef adjoint du Bureau de l’Agriculture et du Développement rural du district, il y a effectivement tout un travail d’information et donc d’anticipation, à mener sur le terrain.

«Il est vrai que cette année, on a décidé de mettre le paquet sur les ouvrages hydrauliques, de façon à créer des réserves d’eau. Mais il y a aussi tout un travail d’information à mener auprès des agriculteurs, qui bien souvent se retrouvent désarmés face à la salinisation, tout simplement parce qu’il leur manque deux ou trois connaissances, deux ou trois techniques qui permettent de faire face et de réagir suffisamment vite», nous indique-t-il.

Photo: VOV

De fait, c’est en anticipant que la province de Soc Trang a jusqu’à présent réussi à engranger des récoltes satisfaisantes, et ce malgré la sécheresse et la salinisation des terres. Aussi paraît-il tout à fait normal qu’elle persévère dans cette voie…

Qu’on se rassure donc… Nous aurons encore du riz, et en abondance. Et au Vietnam, tant qu’il y a du riz, il y a de l’espoir… -VNA/VOV