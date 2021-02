Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la nuit du 11 au 12 février, la compagnie générale Tân Cang Sài Gon (Sud) a accueilli le premier container de l’année du Buffle.

Tân Cang Sài Gon accueille le premier container de l’année du Buffle. Photo: qdnd.vn



En 2020, malgré les impacts de la pandémie de Covid-19, elle a accompli avec brio ses deux missions principales: la défense nationale et le commerce. Durant la période du Nouvel an lunaire, le port de Cat Lat maintient ses activités 24h sur 24 avec environ 850 ouvriers pour chaque quart de travail afin d’accueillir 79 porte-containeurs avec plus d’un million de tonnes de marchandises.



Le 12 février, le port de Tiên Sa, à Dà Nang (Centre) a accueilli trois premiers porte-containeurs de l’année du Buffle.



L’an dernier, malgré la pandémie de Covid-19, Dà Nang a accuelli 11,4 millions de tonnes de marchandises, doit une hausse de 17% par rapport à 2019, se plaçant dans le classement des dix plus grands ports accueillant les containeurs du Vietnam.

Cette année, Dà Nang se fixe l’objectif d’accueillir 12,5 millions de tonnes de marchandises. – VOV/VNA