Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huệ, a participé à une table ronde consultative sur le projet d’amendement de la loi sur l’examen et le traitement médicaux qui a été organisée ce vendredi, 12 août, à Hanoï.

Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huệ, a souligné que cette loi est particulièrement importante et a des impacts non seulement sur le secteur de la santé, mais aussi sur l’économie et la société.

La pandémie de Covid-19 a été une épreuve très difficile pour le système de santé. Par conséquent, le renforcement de la médecine locale, de la médecine préventive et des finances pour la médecine devient plus urgent que jamais.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a également insisté sur la nécessité d’impliquer le secteur privé dans le développement du secteur sanitaire, le but étant de compenser le déficit financier de l’État et d’améliorer la qualité des services d’examen et de traitement.

Lors de la table ronde, des représentant du ministère de la Santé, des universités médicales, des hôpitaux, des experts et des scientifiques ont abordé des finances des hôpitaux publiques, donnant des suggestions d'amélioration des règlements sur le prix des services de soins et de traitement de la santé, le partenariat public-privé dans le domaine de la santé et certains autres contenus du projet de loi.

Les délégués ont également estimé que le budget de l'État doit encore prendre la tête des investissements dans les infrastructures des unités de services de santé publique, dans l'achat de machines et d'équipements modernes. - VNA