Nha Trang (VNA) – Le promontoire rocheux de Hon Chong est un magnifique ensemble de rochers géants au nord de la ville de Nha Trang (Sud), dans le quartier de Vinh Phuoc, à environ trois km de la rue Tran Phu.

Le site touristique de Hon Chong est un magnifique empilement de rochers géants au nord de la ville de Nha Trang (Sud) et s’étendant jusqu’à la plage.

Entouré par les îlots de Hon Do, Hon Rua, Hon Tre, Hon Chong est un site touristique très fréquenté par les touristes. Le site est associé à plusieurs légendes.A la différence de la plage longeant l’avenue Trân Phu, la plage de Hon Chong offre un paysage très pittoresque. Elle est relativement calme et le touriste peut pêcher à la ligne ou nager dans les eaux émeraudes et paisibles, face à la montagne de Co Tiên.Entourées par des îles de différentes tailles, qui protègent du vent, de la pluie et des typhons, les plages de la baie de Nha Trang et de Hon Chong sont considérées comme les plus sûres de Nha Trang.Plusieurs légendes sont liées au site de Hon Chong, particulièrement en raison du rocher sommital sur lequel une empreinte de main est gravée profondément comme si un géant y avait posé la main.