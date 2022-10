Sur la route côtière de Côn Dao, un havre de paix

Bien connu pour ses paysages spectaculaires et vierges, Côn Dao possède également une route côtière dans la partie sud de l'île de Côn Son, la plus grande île de l’archipel, qui est devenue de plus en plus populaire auprès des touristes vietnamiens et internationaux. Avec une longueur d'environ 25 km, elle est considérée comme l'une des routes côtières les plus belles et les plus préservées du Vietnam. Offrant des vues fascinantes sur la mer et les îlots vierges de toutes tailles, cette route côtière un rêve pour les passionés d'automobile et de moto, ainsi les amoureux de la nature. Photo: VietnamPlus