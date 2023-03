Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - L'installation de l'équipement du système de surveillance des navires par satellite (VMS) et la supervision de leurs opérations jouent un rôle important dans la suppression de l'avertissement «carton jaune» de la Commission européenne (CE) sur les poissons et fruits de mer vietnamiens.Selon la Direction des produits aquatiques, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la base de données nationale des pêches (Vnfishbase) montre que pas moins de 223 bateaux de pêche n'ont pas encore installé l'équipement VMS bien que leurs licences d'exploitation soient toujours valides.Nguyen Quang Hung, chef adjoint de la Direction des produits aquatiques, a exhorté les localités à travailler pour s'assurer que la totalité des navires de pêche soient équipés de l'appareil.Le nombre de bateaux de pêche déconnectés depuis plus d'un an atteint 2.335 à ce jour, soit 8% des navires équipés du dispositif, a-t-il ajouté. Ces derniers doivent être surveillés de près comme ceux sans équipement VMS, a-t-il souligné.De plus, de nombreuses localités n'ont pas exploité le système de surveillance 24 heures sur 24, et plusieurs n'ont pas encore publié de réglementations et de procédures pour le traitement des informations sur les navires de pêche.Seulement environ la moitié des navires dotés de l'équipement VMS ont activé le dispositif, a-t-il poursuivi, tout en demandant aux localités de revoir les opérations de tous les bateaux mesurant au-delà de 15 mètres de longueur.La Direction des produits aquatiques a souligné la nécessité pour les localités d'édicter rapidement des réglementations sur l'installation, le démontage et le remplacement des équipements VMS.Le 23 octobre 2017, la Commission européenne (CE) a émis un avertissement "carton jaune" au Vietnam, après que le pays n'ait pas réussi à démontrer des progrès suffisants dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). La CE devrait mener une inspection sur la pêche INN au Vietnam en juin 2023. -VNA