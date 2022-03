Sun Group lance sa compagnie aérienne Sun Air. Photo: Sun Group

Hanoï (VNA) - Sun Group vient de lancer officiellement Sun Air, première compagnie aérienne de luxe au Vietnam, offrant des services haut de gamme, personnalisés et spécialisés, avec deux types : gestion de jets privés et organisation de vols charters, de vols touristiques en hélicoptère et en hydravion.

Sun Air cible une clientèle ayant une grande capacité de paiement et exigeant les normes les plus rigoureuses. Elle ambitionne de devenir une compagnie aérienne de Jet Privé de premier rang, utilisant des jets parmi les plus rapides du monde.

Photo: Sun Air

Sun Air compte en effet utiliser deux Gulfstream G650ER à partir du troisième trimestre 2022. Pour la période 2023 - 2025, Sun Air prévoit de mettre en service quatre Gulfstream G650ER, un jet Gulfstream G700, un hélicoptère et deux hydravions.

Sun Air a également déclaré travailler avec des marques célèbres comme Agusta, Airbus, Sikorsky, De Havilland Canada, le constructeur d'avions Cessna de l'US Textron Corporation, visant à offrir des expériences de vol complètement différentes et sûres aux clients.

Photo: Sun Group

Sun Air a collaboré avec de grands fournisseurs de services d'avions d'affaires tels que Gulfstream Aerospace et Jet Aviation. Ce sont deux sociétés du groupe General Dynamics, avec plus de 65 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation.

La naissance de Sun Air a jeté les bases du développement d'une marque de compagnie aérienne haut de gamme au Vietnam, tout en donnant un coup de pouce au tourisme de luxe dans le pays. -VNA