La cérémonie d'inauguration de l'usine. Photo: baodautu



Hanoi (VNA) - L'usine de pièces de rechange pour l’industrie automobile de la SARL Sumidenso Vietnam (à capital japonais), d'un coût total de 25 millions de dollars, a été inaugurée jeudi dans la zone industrielle de Dai An, province de Hai Duong (Nord).



Il s’agit de la 4e usine de ce genre de Sumidenso dans cette localité. Ses produits sont destinés à des marques automobiles haut de gamme comme Camry, Noah, Lexus, Harrier, Toyota, Mazda, Ford, Volkswagen…



Présent au Vietnam depuis 2004, la société Sumidenso Vietnam – unité du groupe japonais Sumitomo Wiring Systems Ltd – y a injecté près de 120 millions de dollars de capitaux d’investissement.



Jusqu’à ce jour, le groupe Sumitomo recense 103 usines de pièces de rechange pour l’industrie automobile, réparties dans 33 pays et territoires. -CPV/VNA