Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de publier la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle pour 2030.



La stratégie vise à faire de l'intelligence artificielle un secteur technologique important du Vietnam.



Précisément, d'ici 2030, le Vietnam devra devenir un centre d'innovation, figurer parmi les quatre premiers pays de l’ASEAN et les 50 premiers pays du monde en termes de recherche, de développement et d'application de l'intelligence artificielle.



Le pays devra compter, en 2030, 10 marques d'intelligence artificielle régionalement connues, trois centres nationaux de stockage Big Data…



Pour atteindre les objectifs ci-dessus, la Stratégie propose plusieurs orientations, dont l’élaboration de textes juridiques sur l'intelligence artificielle, le développement de l’écosystème de l'intelligence artificielle, la promotion de l'application de l'intelligence artificielle, et le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle.-VNA