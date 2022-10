Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé mercredi à Hanoï un forum d’affaires intitulé «Réseau de fabrication et de consommation des produits commerciaux des régions montagneuses, isolées et insulaires de 2022».

Photo : qndn.vn

Faisant suite au programme de promotion commerciale de ces régions, période 2015-2020, ce programme vise notamment à stimuler la commercialisation des produits du terroir et à former les ressources humaines pour les entreprises, a expliqué le vice-ministre Dô Thang Hai."Notre ministère a préparé différentes stratégies permettant de développer un réseau de fabrication et de consommation de produits dans les régions montagneuses, isolées et insulaires. Nous nous appliquons à améliorer la qualité des produits et à mettre en relation ces régions et les enseignes d’approvisionnement dans et à l’extérieur du pays", ajoute-t-il.Parmi les six objectifs majeurs fixés dans le cadre du même programme pour la période 2021-2025: réaliser une croissance comprise entre 9 et 11% en termes de commerce de détail de marchandises et de services dans ces régions; développer les labels et les produits du terroir de qualité; former des ressources humaines pour les entreprises et obtenir une croissance annuelle comprise de 8 à 10% le nombre des entreprises locales. - VOV/VNA