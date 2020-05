Dans l'usine de sièges automobiles et habillages de Thaco. Photo: congthuong

Hanoï (VNA) - Développer la fabrication et l’exportation de pièces de rechange pour automobiles constitue un objectif important du constructeur automobile Truong Hai (Thaco), aussi un géant sur le marché automobile vietnamien.



Son usine de sièges automobiles et habillages, qui couvre 12.000 m² dans la zone industrielle de Chu Lai (province de Quang Nam), dispose d’une capacité annuelle de 400.000 sièges automobiles et habillages dont les trois-quarts destinés à l’exportation.



En 2019, l’usine a réalisé un chiffre d’affaires à l’export de 6,2 millions de dollars. Ce chiffre devrait grimper à 10,5 millions de dollars cette année, dont 8 millions de dollars provenant des habillages de sièges automobiles, selon un représentant de Thaco.



Hormis ses deux premiers débouchés que sont la République de Corée et la Malaisie, Thaco est en train de promouvoir ses exportations vers les Etats-Unis, la Thaïlande et le Japon.



En avril dernier, Thaco a déclaré avoir exporté en mai 69 semi-remorques aux États-Unis, un marché aux exigences strictes en matière de qualité. Auparavant, le groupe en avait déjà expédié en Colombie et en République de Corée.



En renforçant ses exportations de véhicules finies et de pièces détachées, ce géant automobile vietnamien a fortement participé à la chaîne d'approvisionnement mondiale.-CPV/VNA