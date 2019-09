Un produit présenté à la Techfest du Sud-Est 2019. Photo: NDEL

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – La cérémonie d’ouverture de la Journée des start-up, de l’innovation et de la créativité (Techfest) du Sud-Est 2019, a eu lieu le 23 septembre dans la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau.



Cet événement est organisé par le ministère des Sciences et des Technologies en collaboration avec le Comité populaire de Ba Ria-Vung Tau, pour s’orienter vers la Techfest du Vietnam prévue en décembre prochain dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Les activités de la Techfest du Sud-Est 2019 visent à promouvoir les produits et les projets de start-up dans la région. Elles permettent aux entreprises participantes d’échanger, de rencontrer des spécialistes et des investisseurs. L’événement permet également aux agences de gestion du niveau central au niveau local de donner des évaluations au service de l’élaboration de politiques efficaces pour soutenir l’écosystème start-up dans la région.

La Techfest du Sud-Est 2019 comprend un concours de start-up, d’innovation et de créativité, une exposition de produits et projets dans la région, des conférences et colloques entre start-up et investisseurs…

Clôture le 24 septembre. -VNA