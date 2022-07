Hanoi (VNA) – Selon le Vietnam Innovation & Tech Investment Report publié par le Centre national d’innovation (du ministère du Plan et de l’Investissement) et le fonds d’investissement Do Ventures, le Vietnam se classe au troisième rang en Asie du Sud-Est (après Singapour et l’Indonésie) tant en termes de quantité que de valeur du capital investi dans les start-up.

Young Entrepreneurs Startup Incubator (Incubateur de start-up pour jeunes entrepreneurs) vient d’être lancé par l’e-magazine Doanh nhan tre et le Fonds d'investissement OneBit. Photo: nongthonviet



L’investissement total en capital-risque pour les startups au Vietnam en 2021 a atteint un record de plus de 1,5 milliard de dollars, et ce malgré les difficultés liées au Covid-19.Début 2022, de nombreuses start-up ont réussi à mobiliser des millions de dollars d’investissements de fonds étrangers.SoBanHang - une application de gestion pour les petites entreprises et les détaillants vendant en ligne - a continué à lever avec succès des capitaux et a reçu 2,5 millions de dollars de FEBE Ventures, Class 5, Trihill Capital...La plateforme Infina a annoncé avoir réussi à lever 6 millions de dollars lors d’un tour de table auprès de 6 investisseurs du monde entier : Surge de Sequoia India, Y Combinator, fonds de capital-risque Saison Capital, Starling Ventures, Alpha JWC et AppWorks.La société de commerce électronique transfrontalière OpenCommerce Group (OCG) a annoncé qu’elle avait mobilisé 7 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A.Basée à Hanoï avec des bureaux de représentation à San Francisco (États-Unis) et à Shenzhen (Chine), OCG fournit des services d’assistance complets aux vendeurs en ligne à faible coût et à risque limité. Plus de deux ans après son lancement, la plateforme a aidé plus de 86.700 personnes de 195 pays à déployer des activités de commerce électronique, atteignant 670 millions de dollars en valeur GMV.Début 2022, Mio - une plateforme de commerce électronique via les réseaux sociaux - a annoncé un financement de 8 millions de dollars pour la série A. Cet investissement porte le total des capitaux levés depuis sa création à 9,1 millions de dollars. Les investisseurs incluent Jungle Ventures, Patamar Capital, l’investisseur providentiel Oliver Jung, GGV, Venturra, Hustle Fund, iSEED SEA et Gokul Rajaram.La banque numérique Timo a levé 20 millions de dollars auprès de Square Peg - un fonds d’investissement doté d’une riche expérience dans le soutien et l’investissement dans des fintechs telles que FinAccel et Airwallex, avec la participation de fonds Jungle Ventures, Granite Oak, Phoenix Holdings et d’autres investisseurs providentiels.Début mars, Jio Health, une startup du secteur de la santé basée au Vietnam, a annoncé l’achèvement d’un cycle de financement de série B d’une valeur de 20 millions de dollars mené par le fonds d’investissement Heritas Capital basé à Singapour. Les autres investisseurs incluent Fuchsia Ventures, Kasikorn Bank Group et Monk’s Hill Ventures. – CPV/VNA