Hanoi (VNA) - L'artisan Nguyen Duy Linh à Hanoï a fabriqué des caissons lumineux en bois avec une infusion de Kirigami, - l'art japonais du découpage de papier, et qui racontent de diverses histoires sur la vie des Vietnamiens. Vnews vous invite les admirer.

Des caissons avec des lumières qui brillent à travers des couches de papier ont été méticuleusement fabriqués par l’artisan Nguyen Duy Linh. Ils présentent les images très connus d'un Hanoï de paix et d'ancienneté, avec le lac Hoan Kiem et le Temple de la Littérature, des vendeurs de rue, des cyclos dans le Vieux quartier et des villages où des enfants font voler des cerfs-volants.

Les peintures du village des estampes populaires de Dong Ho sont une source d'inspiration pour Nguyen Duy Linh. Ses œuvres sont souvent basées sur des contes de fées et la nostalgie de l'enfance.