Réunion avec les entreprises vietnamiennes au Cambodge pour reconnaître et surmonter les obstacles à leurs investissements. Photo: VNA Réunion avec les entreprises vietnamiennes au Cambodge pour reconnaître et surmonter les obstacles à leurs investissements. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé le 14 février une réunion avec des entreprises vietnamiennes opérant dans ce pays, pour reconnaître et surmonter les obstacles à leurs investissements.Selon l'ambassadeur Nguyen Huy Tang, en 2022, les entreprises vietnamiennes ont continué à "tenir ferme" et à surmonter les défis, apportant une contribution importante à la promotion des relations économiques entre le Vietnam et le Cambodge.L'ambassadeur a exprimé sa conviction qu'en 2023, avec la pandémie de COVID-19 sous contrôle, le Cambodge continuerait de rouvrir fortement et de se concentrer sur la restauration et le développement du pays, ce qui ouvrira la voie aux investisseurs vietnamiens pour obtenir des succès dans leurs affaires et investissements.Lors de la conférence, l'ambassade et le Club des entreprises vietnamiennes au Cambodge ont échangé les dernières informations sur le développement économique du Cambodge, ses politiques d'attraction des investissements, la coopération bilatérale ainsi que les politiques du Cambodge en matière de fiscalité, code du travail, politiques d'investissement.Des représentants d'entreprises vietnamiennes ont évoqué les problèmes auxquels ils sont confrontés lors de leurs processus d’investissement au Cambodge, appelant les autorités compétentes des deux pays à les aider à résoudre ces obstacles.L'ambassadeur Nguyen Huy Tang a affirmé que les recommandations et propositions des entreprises seraient soumises à la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge et à la 12e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières entre les deux pays en 2023.En 2022, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral Vietnam-Cambodge a augmenté de près de 11%, atteignant 10,58 milliards de dollars. Le Vietnam avait 12 nouveaux projets d'investissement au Cambodge avec un capital social total de 7 millions de dollars, sans compter 23 millions de dollars ajoutés aux projets existants.À la fin de 2022, le Vietnam comptait 205 projets au Cambodge avec un capital social total de 2,94 milliards de dollars, faisant du pays le cinquième investisseur étranger et le plus grand investisseur de l'ASEAN au Cambodge. -VNA