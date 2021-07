Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Le Programme de soutien à la transformation numérique des entreprises pour la période 2021-2025 et le projet "Linkages for Small and Medium Enterprises - LinkSME" viennent d'annoncer un programme de soutien aux entreprises pour l’élaboration de feuilles de route sur la transformation numérique, selon le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement.

Il s'agit d'une activité de soutien intensif mise en œuvre jusqu'en 2025 pour accompagner au moins 100 entreprises dans la transformation numérique.

Durant sa première phase prévue d’août à décembre 2021, une équipe d’experts indépendants et expérimentés aidera 15 entreprises à mener des enquêtes, des évaluations et des consultations pour élaborer des stratégies et des feuilles de route pour la transformation numérique.

Les entreprises participant à ce programme doivent répondre à un certain nombre de critères, dont un nombre d'employés de 50 à 500 personnes. Le programme privilégie en particulier les entreprises liées aux activités d'exportation et celles dont les propriétaires ou gestionnaires sont des femmes.

Le projet LinkSME, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), vise à promouvoir la réforme et à améliorer la connectivité des petites et moyennes entreprises.

Le Programme de soutien à la transformation numérique des entreprises pour la période 2021-2025 du ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec l'USAID vise à atteindre plusieurs objectifs : d'ici 2025, toutes les entreprises au Vietnam seront sensibilisées à la transformation numérique ; les 100 entreprises soutenues deviendront des modèles de transformation numérique réussis... -VNA