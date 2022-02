Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai vient de signer la décision No 167/QD-TTg approuvant le "Programme d'appui aux entreprises du secteur privé pour faire des affaires durables au cours de la période 2022 - 2025". Ce programme sera mis en œuvre à l'échelle nationale dans la période mentionnée.

Son objectif global est de développer durablement les entreprises du secteur privé, contribuant ainsi à accomplir 17 objectifs de développement durable du Vietnam d'ici l’an 2030 ; de créer l'emploi, d'améliorer le niveau de vie des personnes à faible revenu et des personnes vulnérables, de protéger l'environnement et de s'adapter au changement climatique au Vietnam.

D’ici l’an 2025, ce programme vise à sensibiliser la communauté des entreprises du secteur privé sur le rôle, la signification et l'importance des affaires durables ; à atteindre un niveau d'économie d'énergie de 5,0 à 7,0 % de la consommation énergétique nationale totale ; à augmenter la productivité d'environ 7 %/an en moyenne.

En outre, le programme vise à créer une base de données et à développer un écosystème pour soutenir les entreprises pour faire des affaires durables ; à créer des modèles des affaires durables réussis.

Le programme mettra en œuvre trois activités principales : développer un écosystème durable de soutien aux entreprises ; soutenir les entreprises pour faire des affaires durables et effectuer des activités de gestion de ce programme.

Une entreprise faisant des affaires durables est une petite et moyenne entreprise (PME), soutenue par l'État en matière financière pour mettre en œuvre les activités mentionnées, selon le niveau de soutien le plus élevé stipulé par la Loi sur le soutien aux PME et les décrets concernés. -VNA