Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de la promotion commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce organisera les 14 et 15 juin un webinaire sur le commerce alimentaire Vietnam - Afrique 2022.

Cet événement a pour but de soutenir les localités, les entreprises et les coopératives d'approvisionnement alimentaire au Vietnam à trouver des partenaires et des opportunités d'affaires les exportations vers le marché africain,

Il comprendra une session plénière et des sessions d'affaires. Lors de la session plénière, les représentants d'un certain nombre de bureaux commerciaux du Vietnam dans les pays africains présenteront les potentiels et les demandes sur le marché africain ainsi que les opportunités pour les aliments, le poisson et d’autres produits aquatiques.

La conférence sera également l'occasion pour les exportateurs de produits alimentaires du Vietnam d'en savoir plus sur les exigences et les barrières techniques des marchés africains.

Grâce à la mise en œuvre d'activités de promotion du commerce, la plupart des pays africains apprécient et font confiance à la qualité de nombreux produits alimentaires du Vietnam.

Le Vietnam a établi des relations commerciales avec les 54 pays africains. En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Afrique ont atteint plus de 7 milliards de dollars. Le Vietnam exporte vers l e continent noir des produits agricoles et aquatiques, des aliments, du café, du thé, du poivre... -VNA