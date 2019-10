Le livre +Japan Guide+ présente de nombreuses destinations au public vietnamien.

Hanoï (VNA) - Jeudi 31 octobre, la Maison d’éditions Kilala Media lancera officiellement sa nouvelle collection sur le tourisme japonais avec le premier opus intitulé "Japan Guide" (guide du Japon), spécialement rédigé à destination du public vietnamien.



Ces dernières années, le tourisme au Japon a augmenté qu’il s’agisse de voyage organisé ou de touriste voyageant seul. Avec une culture riche, de beaux paysages, des gens sympathiques et hospitaliers, le Japon est maintenant une destination de rêve pour de nombreux visiteurs.



Japan Guide est ainsi la première publication touristique consacrée au pays du Soleil-Levant pour les voyageurs vietnamiens. Il est facile d’accès et est rédigé en fonction de leurs goûts et leurs besoins. Il se découpe en trois parties : tout d’abord, les préparatifs, la découverte du Japon en train ainsi que des suggestions sur 30 destinations.



Le premier contenu fournit des informations importantes sur la planification du voyage, la demande de visa, les bagages à emporter, les dernières tendances en matière de voyage et une liste de souvenirs à acheter en repartant du pays. Par ailleurs, d’autres recommandations telles que la procédure de transfert de l’aéroport vers le centre ou l’accès à internet aideront les touristes à préparer leur voyage dans les moindres détails.



Le deuxième contenu concerne les trains japonais. Le guide montre la façon d'acheter un billet de train, de se munir du plan du réseau ferroviaire mais aussi de connaître les règles de conduite dans le train. Des outils indispensables pour éviter aux visiteurs de commettre un impair. En outre, Japan Guide présente également les différents types de billets de voyage avec des offres spéciales pour les touristes.



Dans la troisième et dernière partie, "Japan Guide" suggère 30 destinations susceptibles d’intéresser les touristes vietnamiens. Elles sont classées selon les 8 régions géographiques de façon à faire des choix pertinents. Toutes ces informations sont sponsorisées par les gouvernements locaux et les entreprises japonaises.



Japan Guide est un guide complet de 140 pages attractives et facile à transporter.



En plus des trois contenus principaux mentionnés ci-dessus, "Japan Guide" présente également des informations générales sur le pays, telles que sa densité de population, la monnaie, le nombre de villes et de provinces mais aussi des informations sur les types d'hébergement, de transport et de repas.



Ce guide du Japon est une publication de référence adaptée à tous types de voyageurs avides de découvrir le Japon. -CVN/VNA