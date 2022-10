En 2021, près de 500 tonnes de longanes de Son La ont été exportées. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - La province septentrionale de Son La compte aujourd’hui parmi les plus grands producteurs et exportateurs de produits agricoles du Vietnam. Son succès s’explique pour une partie non négligeable par le dynamisme de ses entreprises et de ses coopératives.



Depuis près de 20 ans, Nguyên Bich Ngoc, directrice de la société Truong Mai, accompagne les agriculteurs et les coopératives de Son La pour distribuer leurs produits agricoles au Vietnam, mais aussi en Chine, en Australie ou encore aux États-Unis. En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, plus de 3000 tonnes de mangues et près de 500 tonnes de longanes ont été exportées.



«Nous avons fait tout notre possible pour aider les cultivateurs à écouler leurs produits. Pendant la récolte de longanes de 2021, le marché intérieur était presque gelé, mais avec le soutien de la province, nous avons, avec les agriculteurs, fait sécher les longanes pour les exporter. Dans le même temps, nous avons réussi à exporter près de 50 tonnes de mangues vers l'Australie et présenté nos produits sur différentes plateformes de commerce électronique», raconte-t-elle.

La coopérative de café Bich Thao Son La coopère avec 800 agriculteurs pour mettre en place des zones de matières premières. Elle a introduit de nouvelles variétés de café et appliqué les progrès technologiques dans la transformation afin de mettre sur le marché une gamme très variée de produits tels que le café en poudre, le café moulu, le café de riz, la tisane aux cerises de café. D’après son directeur Nguyên Xuân Thao, depuis sa création en 2017, la coopérative a accompagné les caféiculteurs vers une production bio. Aujourd’hui son café est exporté vers les États-Unis et plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni.

«J'ai créé cette coopérative pour mieux faire connaître le café de Son La. Nous avons appliqué de nouvelles technologies dans la transformation. Une chaîne de production moderne a été installée. Nous avons également recouru à la culture sous serre pour garantir la sécurité alimentaire et répondre aux normes des marchés exigeants, ce qui nous rapporte, à nous cultivateurs et exportateurs, des chiffres d’affaires plus élevés», indique-t-il.

Son La est aujourd’hui le deuxième producteur de fruits au Vietnam et le plus grand exportateur de fruits du Nord-Ouest. 17 de ses produits agricoles sont exportés vers 21 pays et territoires. Pour Nguyên Quôc Khanh, président de l'Association des entreprises de Son La, pour atteindre ce résultat, les entreprises et les coopératives de la province ont fait de gros effort dans la labellisation et la promotion de leurs produits agricoles au Vietnam et à l’étranger.

“Nos entreprises ont massivement investi dans la transformation et la conservation des produits agricoles, en particulier les fruits. Prochainement, nous allons travailler avec les coopératives afin de créer une nouvelle chaîne de valeur impliquant les cultivateurs, les coopératives et les entreprises. Le but est de mieux vendre les produits agricoles de Son La sur les marchés domestiques et étrangers”, annonce-t-il.

Nguyên Thanh Công, vice-président du Comité populaire de la province de Son La, attend beaucoup de ce projet.

«Les agriculteurs ont l’habitude de produire et d’écouler eux-mêmes leurs produits. Quand ils rejoignent une chaîne de valeur, les coopératives et les entreprises les aident à optimiser la production et la distribution. Les technologies modernes seront appliquées dans la production, la transformation et la conservation post-récolte, ce qui permettra d’améliorer le rendement et la qualité de leurs produits», note-t-il.

Appelée à devenir un centre de l’agriculture de haute technologie du Nord-Ouest du Vietnam, la province de Son La va mettre en place de nombreuses politiques pour attirer les investissements. - VOV/VNA