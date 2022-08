Lors de la cérémonie, dans la province de Son La, le 29 août. Photo: VNA

Son La (VNA) – La province de Son La (Nord) a organisé lundi 29 août une cérémonie pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962-2022) et les 45 ans du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (1977-2022) et la reconnaissance du Site historique révolutionnaire Vietnam-Laos comme vestige national spécial.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La, Nguyên Huu Dông, a souligné que cet événement vise à rendre hommage aux mérites du Président Hô Chi Minh et du président lao Kaysone Phomvihane et aux contributions des générations précédentes de Vietnamiens et Lao.



Cet événement contribue également à améliorer la sensibilisation aux traditions historiques des deux pays, afin d’encourager les cadres, les membres du Parti et le peuple, en particulier la jeune génération, à continuer à cultiver les traditions révolutionnaires et à promouvoir les relations d’amitié spéciale Vietnam - Laos



La province de Son La, avec plus de 274 km de frontière, 125 bornes-frontière, deux postes-frontières nationaux et deux postes-frontières auxiliaires adjacentes à deux provinces lao de Houaphanh et Luang Prabang, entretient des relations d’amitié et de coopération intégrale avec neuf provinces du Laos.



Nguyên Huu Dông a affirmé que la province de Son La attache toujours une grande importance et accorde une haute priorité au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec les provinces du Laos.



Pour sa part, le membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), et secrétaire du Comité provincial du Parti et gouverneur de Houaphanh, Vanxay Phengsoumma, a affirmé que les provinces lao seront toujours aux côtés de Son La dans l’œuvre d’édification et de défense nationale et de développement socio-économique. –VNA