Les longanes de Son La (Source: danviet.vn)

Son La (VNA) - Le 3 août, la province montagneuse du Nord de Son La a organisé le festival des longanes du district de Song Ma et a annoncé l'exportation de 60 tonnes de longane en Chine et dans d'autres pays.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Quoc Khanh, a déclaré que l'événement visait à promouvoir la longane de Son La, qui peut répondre aux normes et aux exigences de marchés difficiles comme le Japon, la République de Corée, les États-Unis et l'Union européenne.

La superficie totale de longanes dans la province a augmenté de plus de 15 000 hectares cette année, avec une production attendue de 73 000 tonnes, dont 33 410 tonnes sont admissibles à l'exportation.

Son La prévoit d'expédier plus de 8 100 tonnes de longanes en Chine, aux États-Unis, en Australie, dans l'Union européenne, au Moyen-Orient et dans d'autres pays de l'ASEAN cette année.

Le district de Song Ma possède la plus grande superficie de longanes de Son La, avec plus de 6 700 hectares et une production estimée à près de 30 000 tonnes. Le district espère exporter plus de 5 000 tonnes de longane vers la Chine et 20 tonnes vers l'Australie et les États-Unis. -VNA