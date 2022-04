Son La (VNA) – Située à Gia Phù, une commune rattachée au district de Phù Yên, dans la province septentrionale de Son La, la forêt du village de Nhot s’étend sur plus de 300 hectares et abrite un temple dédié au général Vo Nguyên Giap. Elle a été classée vestige historique provincial, le 4 mars 2008.

La forêt du village de Nhot. Photo: sonla.gov.vn



Le 5 janvier 1954, c’est dans la forêt du village de Nhot que le général Vo Nguyên Giap et son armée se sont arrêtés pendant leur marche depuis le district de Nghia Lô, dans la province de Yên Bai, pour mener la campagne de Diên Biên Phu, qu’ils ont remportée le 7 mai 1954. Après cette victoire qui a marqué un repère glorieux dans les annales du Vietnam, les habitants ont baptisé le site «forêt du général Vo Nguyên Giap» ou «forêt de Monsieur Giap» pour exprimer leur reconnaissance envers le stratège militaire exceptionnel de l’Armée populaire du Vietnam.

«Ce vestige est magnifique. Un temple dédié au général Vo Nguyên Giap a été érigé sur place par l’État», indique Hoàng Van Hoi, un habitant local.



Le site héberge une faune et une flore très diversifiées. Les jeunes peuvent aussi y apprendre beaucoup sur la tradition révolutionnaire nationale.

«Ma famille a décidé de s’implanter ici depuis 1993 pour garder et protéger notre forêt sacrée. Chacun des habitants a à cœur de préserver la propreté de sa source d’eau et de son environnement. Il y a beaucoup d’arbres séculaires au sein du site. On peut admirer toutes sortes de fleurs qui longent les sentiers battus, tout en étant bercé par les chants envoûtants des oiseaux. Au printemps, la nature se transforme en une sorte de toile de fond, propice à de véritables marathons photographiques», indique Dinh Manh Khuyên, qui réside près de la forêt.

Le temple dédié au général Vo Nguyên Giap. Photo: baosonla.org.vn

D’une superficie de 150m2, le temple dédié à Vo Nguyên Giap a la forme d’une maison sur pilotis traditionnelle dans laquelle se trouvent les autels consacrés au général, mais aussi au Président Hô Chi Minh et aux militaires tombés au champ d’honneur. Le site se situe au milieu d’un vaste terrain de 8.000m2 qui compte aussi les zones de services, les jardins, le centre de présentation des produits locaux et le parking.

«Le temple a été inauguré le 17 décembre 2021 après un an de construction. De nombreux habitants étaient présents à cette cérémonie. Les visiteurs apprécient beaucoup ce site», dit Mùi Van Ly, du comité de gestion du site.

La province de Son La a chargé le district de Phu Yên de mettre en place un projet de protection de la forêt, de restauration et de valorisation du vestige historique de ban Nhot. L’objectif est d’en faire un site touristique incontournable pour quiconque souhaite connaître l’histoire tourmentée du pays. Sa visite est aussi l’occasion pour chaque Vietnamien de rendre hommage à Vo Nguyên Giap, un talent militaire éminent, et aux patriotes d’hier. – VOV/VNA