Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors du sommet (Source: VNA)



Hanoi, 18 juillet (VNA) - Le gouvernement doit se transformer dans la quatrième révolution industrielle (industrie 4.0) afin de pouvoir gouverner le pays à l'ère numérique, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.S'exprimant lors du Sommet sur les TIC du Vietnam 2018, à Hanoi le 18 juillet, le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam a enregistré des réalisations remarquables dans l’édification de l’e-gouvernement depuis les années 2000.Il a toutefois reconnu des lacunes dans le travail, telles qu'un cadre juridique incomplet, le manque de ressources humaines de haute qualité, le faible niveau de sécurité de l'infrastructure de l'information et le faible taux d'utilisation des services publics en ligne.Le Premier ministre a souligné le rôle joué par les chefs d'agences dans la construction de l'e-gouvernement, ainsi que l'importance des TI dans la réforme administrative.Le Vietnam établit actuellement un comité national sur l’e-gouvernement dirigé par le Premier ministre, dont les membres sont des ministres, a-t-il fait savoir, ajoutant que le comité voit également la participation de représentants du secteur privé pour valoriser le partenariat public-privé dans la mise en œuvre de cette tâche.Le gouvernement a chargé son bureau de présider à l’élaboration de la résolution du gouvernement sur les principales tâches et solutions dans le développement de l'e-gouvernement pour la période 2018-2020, avec une vision vers 2025, a indiqué le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Il a demandé aux ministères, agences et localités de continuer à améliorer la qualité des institutions juridiques et des politiques, en créant un cadre pour l’édification de l’e-gouvernement."Une main-d'œuvre intelligente et la créativité serviraient du moteur pour le développement économique au sein de l'industrie 4.0", a souligné le dirigeant.Il a également appelé à la création de plateformes technologiques pour l’e-gouvernement, notamment la mise à jour du cadre architectural de l’e- gouvernement, l'achèvement de la base de données nationale et la construction du portail national de service public et du système national d'information.En outre, il est nécessaire de diversifier les ressources financières et humaines en identifiant les objectifs clés et prioritaires à court et à long terme, tout en promouvant le rôle des entreprises et en améliorant la capacité des experts, a-t-il noté.Le Premier ministre a également souligné l'importance du travail d'information afin de sensibiliser le public à l’e-gouvernement, au gouvernement numérique, à l'économie numérique et à l'infrastructure numérique.Ayant pour thème «Vers le gouvernement et l'économie numériques», le Sommet sur les TIC du Vietnam 2018 a mis l'accent sur la construction de l'e-gouvernement vers le gouvernement numérique, l'économie numérique et l'infrastructure numérique.Le Sommet sur les TIC du Vietnam 2018 a été organisé par l'Association vietnamienne des logiciels et des services des TI du Vietnam (VINASA), en collaboration avec le Comité sur le développement de l’économie privée, avec la participation de 500 responsables des ministères, services, localités et entreprises fonctionnant dans les TIC du Vietnam et de la région. -VNA