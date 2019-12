À la conférence de presse. Photo: www.vtr.org.vn

Hanoï (VNA) - Selon l’Association Cuisine Culture du Vietnam (VCCA) et l’Association des restaurants du Vietnam (RAV), le Sommet des aliments et boissons d'Asie et activités connexes se tiendront le 5 mars 2020 à Ho Chi Minh-Ville pour accueillir la présidence vietnamienne de l'ASEAN.



L'événement se concentrera sur les principaux enjeux du secteur de l'alimentation et des boissons (A&B), dont les tendances de développement, les modèles commerciaux efficaces, la normalisation et le développement de la chaîne, et l'application des technologies dans ce secteur.



Dans le cadre de l'événement, une exposition internationale se tiendra avec la participation de plus de 30 fournisseurs d’A&B venus de toute l'Asie, un événement de connexion commerciale et une cérémonie honorant d'excellents restaurants.



Selon le président de la RAV, Chu Hong Minh, le Vietnam a reçu le prix de la meilleure destination culinaire d'Asie en 2019 et une nomination pour la première destination culinaire mondiale. Il a noté que le secteur culinaire vietnamien a connu des progrès au fil des ans avec une meilleure qualité des restaurants, des cafés et des aires de restauration.



Le secteur vietnamien des aliments et boissons a attiré des investissements et de nombreuses chaînes commerciales mondiales, a-t-il déclaré, ajoutant que cela contribuait à diversifier le secteur.



Il a estimé que pour optimiser le potentiel du secteur, le Vietnam devrait créer un écosystème pour les entreprises et investisseurs A&B, tout en encourageant les échanges culturels et économiques avec les pays de la région.



Le Tan, vice-président de la VCCA, a quant à lui déclaré que le secteur a un fort potentiel de développement, ce que montre sa bonne croissance ces dernières années.



Il a souligné la nécessité de connecter les entreprises et consommateurs A&B ainsi que les touristes, avec les restaurants et hôtels, qui jouent un rôle clé dans la promotion de la culture et de la cuisine vietnamiennes à travers des produits et services de haute qualité. - CPV/VNA

