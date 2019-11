Kuala Lumpur (VNA) - Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a déclaré que son pays était préoccupé par la présence de navires chinoise dans ses eaux, lors de la 20e réunion du Conseil de la Politique et de la Sécurité de l’ASEAN, tenue le 2 novembre, dans le cadre du 35e Sommet de l'ASEAN et ses conférences connexes à Bangkok, Thaïlande.

A propos de la question de la Mer Orientale, il s'est dit aussi préoccupé par la présence plus fréquente de navires chinois dans les zones maritimes proches de la côte malaisienne, tandis que se poursuivent les négociations pour l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale avec Pékin.

Saifuddin Abdullah a déclaré que le ministère malaisien des Affaires étrangères créerait un centre de recherche maritime et inviterait les pays membres de l'ASEAN à y participer. Il a également cité des questions et de défis auxquels l'ASEAN était confronté et appelé le bloc à redoubler d'efforts pour faire face au radicalisme et à l'extrémisme.

La Malaisie participera activement aux activités du Centre de lutte contre le terrorisme de l'ASEAN, a-t-il affirmé. -VNA