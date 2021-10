Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de l'événement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 16e Sommet d’Asie de l’Est (EAS) organisé en ligne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 27 octobre les ambassadeurs, chargés d’affaires de différents pays participant à cet événement depuis Hanoï.



A cette occasion, le chef du gouvernement leur a présenté les résultats de la lutte contre le COVID-19 au Vietnam et remercié les pays pour leur soutien au Vietnam dans la réponse à la pandémie.



Le Premier ministre a demandé aux ambassadeurs et chargés d'affaires de continuer à jouer un rôle actif pour aider le Vietnam à réaliser avec succès ses objectifs de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu moyen de la tranche supérieure d'ici 2030 et, un pays développé à revenu élevé d'ici à 2045, contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.



Au nom des ambassadeurs et chargés d’affaires, l’ambassadeur du Brunei au Vietnam, Pengiran Sahari Pengiran Salleh, a remercié le Vietnam et d’autres pays pour leur soutien au Brunei qui assume la présidence tournante de l’ASEAN en 2021. Il a affirmé soutenir les efforts du Vietnam pour faire face à l'épidémie, promouvoir une reprise durable et apporter des contributions pratiques à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région.-VNA