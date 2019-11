Hanoi (VNA) - Le 21 novembre, le ministère sud-coréen de l'Industrie a annoncé que la République de Corée avait convenu avec les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) de créer une agence de promotion de la coopération industrielle et technologique.

S'adressant à la presse dans la ville portuaire de Busan, où se tient le Sommet commémoratif du 30ème anniversaire du dialogue entre l'ASEAN et la République de Corée, le ministre sud-coréen de l'Industrie, Sung Yun-mo, a déclaré: "Parce que l'ASEAN comprend 10 États membres avec différents niveaux de développement économique et technologique, nous devons gérer avec soin les divers besoins de la coopération".

Le ministère sud-coréen de l'Industrie a déclaré que le nouveau mécanisme permettait à Séoul d'élargir ses relations avec les pays de l'ASEAN à différents niveaux. Par exemple, la Corée du Sud peut déployer des projets pour améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes basées sur des technologies de pointe ou pour coopérer avec des pays de haute technologie tels que Singapour.

En outre, la République de Corée s'est engagée à coopérer avec l'ASEAN pour créer un centre de recherche commun sur la standardisation. Le ministre Sung Yun-mo a déclaré que si la Corée du Sud et l'ASEAN établissaient ensemble les normes de la quatrième révolution industrielle, les deux parties pourraient davantage "dynamiser" les activités commerciales et créer de nouvelles opportunités pour l'avenir.

Selon ce responsable, la Corée du Sud partagera ses normes et son savoir-faire avec les pays membres de l'ASEAN, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des produits sur ce marché dans le but ultime de s’orienter vers la croissance et la prospérité commune. -VNA