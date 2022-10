Lê Minh Hoan (2e à droite) a visité et a travaillé avec les dirigeants du supermarché MM Mega Market à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Sensibiliser les entreprises, les producteurs, et les agriculteurs à la production verte, c’est le souhait exprimé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural lors de sa réunion de travail tenue à Hô Chi Minh-Ville, lundi 17 octobre.



Le groupe de travail dirigé par Lê Minh Hoan, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a examiné lundi 17 octobre, la chaîne de valeur des produits agricoles, y compris dans les marchés de gros et les supermarchés à Hô Chi Minh-Ville.



Outre le groupe de travail du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR), d’autres entités travaillent sur ces questions ; le Département national de l'assurance qualité agro-foresterie-pêche (Nafiqad), le Département de la santé animale, le Département de la protection des végétaux, le Département de la production animale,... en collaboration avec le Conseil de gestion de la sécurité alimentaire et le Service municipal de l'agriculture et du développement rural.



Au marché de gros de Binh Diên et après l’observation des étals de fruits de mer frais, de légumes, de porc…, le ministre Lê Minh Hoan a souligné que le marché traditionnel est un lieu qui montre clairement la culture et l'économie locale. Donc, un marché peu fréquenté est significatif d’une économie en baisse et vice versa. Les activités au marché démontrent également la capacité de gouvernance locale.



“Dans le passé, nous nous sommes principalement concentrés sur le contrôle de la qualité, de la sécurité et de la transparence des aliments pour les produits agricoles parce que si nous ne le faisons pas, le pays importateur n'acceptera pas les produits… Le marché intérieur est plus difficile à gérer mais il est temps de le resserrer. Si la sécurité alimentaire n'est pas bien assurée sur le marché intérieur et que les exportations s'essoufflent, il sera difficile de consommer des produits nationaux ici, et développer des marques agricoles vietnamiennes à l'étranger. Et surtout, la question de la sécurité alimentaire pour les 100 millions de vietnamiens ainsi que pour les visiteurs internationaux n'est pas moins importante", a-t-il analysé.



Selon le chef du MADR, la difficulté de l'agriculture vietnamienne est d’avoir trop d’étals de gros, elle est donc difficile à gérer. Par exemple, le marché de gros de Binh Diên à Hô Chi Minh-Ville s’étale sur près de 25 ha avec 1.800 commerçants, tandis que le marché de gros de Rungis (Paris - France, plus gros marché de produits frais au monde) a une superficie de plus de 200 ha avec seulement environ 200 commerçants. Plus il y a d'étal de gros, plus c'est difficile à gérer. La société de gestion du marché de gros de Binh Diên peut réduire le nombre d'étals de gros en établissant des groupes d'environ 10 commerçants pour gérer plus facilement.



Lors de cette enquête, les agences professionnelles ont également suggéré que le marché de gros de Binh Diên devait investir dans la modernisation de plus d'infrastructures pour assurer la sécurité alimentaire et envisager l'option de "numériser" les fiches d'origines des marchandises au lieu de l'enregistrement manuel comme c’est le cas actuellement.



L'estampillage de la traçabilité des produits agricoles est un travail important, mais à l’avenir, les différents acteurs du secteur (entrepreneurs, agriculteurs, coopératives, responsables de la sécurité alimentaire…) doivent coopérer davantage pour trouver des accords et édifier des modèles de partenariat efficaces pour améliorer le consensus en matière de production verte et propre. Sur cette base, les Vietnamiens ne peuvent consommer que des produits propres contribuant à améliorer leur santé.



Dans la matinée, Lê Minh Hoan a également inspecté le supermarché MM Mega Market et le supermarché Co.opXtra Linh Trung (tous deux dans la ville de Thu Duc), la compagnie de transformations des viandes Vissan et les sociétés par actions de l’agriculture de haute technologie Nông Phat et WinÉco.-CVN/VNA