Le cinéma sera à l’honneur le 17 octobre à l’opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville.

Seront à l’honneur le 17 octobre Freddie Mercury, Lady Gaga, Hans Zimmer, Nino Rota, John Williams ou encore Justin Hurwitz. En outre, d’autres mélodies de compositeurs célèbres seront interprétées dont des airs très connus à savoir Beauty and the beast, A star is born, Chicago, Bohemian Rhapsody, Frozen, La la land, The godfather ou encore Aladdin.Le spectacle commencera par des reprises de la bande-originale de Beyond the Stars (1989) et se poursuivra avec la musique de John Williams pour le film The terminal (2004), avec l'artiste Anh Quân à la clarinette et le grand orchestre.Après la musique de la série How to train your dragon (2010-2019), ce sera le tour de la célèbre diva Pham Khanh Ngoc et du chanteur Dao Mac qui interprèteront les airs de Beauty and the beast (La Belle et la bête).Place ensuite à la musique du Parrain signée Nino Rota (1972) avec pour vedette Ta Minh Tâm.L'artiste Pham Khanh Ngoc reviendra sur scène pour interpréter l'œuvre The diva dance du film The fifth element (Le cinquième élément) de 2017.Dao Mac suivra avec la chanson du film Skyfall de 2012.Le spectacle rendra ensuite hommage à Freddie Mercury avec Don’t stop me now tiré du film Bohemian Rhapsody avec la chorale de l’HBSO.Hông Vy, Hô Trung Dung et Vo Ha Trâm seront aussi têtes d’affiche. Hông Vy sera aux côtés de Duyên Huyên, dans When You Believe du film d'animation de 1998 The prince of Egypt (Le prince d'Egypte).Le grand orchestre interprètera ensuite un extrait de la bande-originale du film de 1992 Far and away (Loin) suivi de Hô Trung Dung avec Cry me a river issu du film de 2005 V for vendetta (V pour vendetta).Après ça, Vo Ha Trâm et Ho Trung Dung chanteront la chanson Shallow du film de 2018 A Star Is Born avant Speechless du film Aladdin (2019).L'orchestre concluera en beauté ce spectacle avec des airs de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez tirés du film Frozen (2013), puis avec la suite symphonique du film Chicago. Bohemian Rhapsody et La La Land seront la cerise sur le gâteau. Ce programme sera dirigé par le chef Trân Nhât Minh, avec la participation de la chorale et de l’orchestre HBSO. - CVN/VNA