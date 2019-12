Soirée d'échange musical et culturel Vietnam - Russie à l'Université Van Lang.

Hanoï (VNA) - Le 12 décembre, le consulat général de la Fédération de Russie à Hô Chi Minh-Ville, le Centre ASEAN de l'Université des relations internationales de Moscou (MGIMO), en collaboration avec l'Université Van Lang, ont organisé un concert dans le cadre d’une soirée d'échanges culturels Vietnam - Russie.



Ce concert s’inscrit dans une série d'activités visant à célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Fédération de Russie (1950-2020) avec le message significatif : "La musique peut connecter les cœurs en harmonie Vietnam - Russie".



Durant cette soirée musicale, le saxophoniste Trân Manh Tuân et le guitariste mondialement connu Dimitry Malotetov ont fait résonner des mélodies familières de Russie et du Vietnam, dans un style jazz moderne. Il y a plus d'un mois, une soirée musicale similaire s'est également déroulée avec beaucoup de succès à Moscou. -CVN/VNA





source