Sofitel Legend Metropole Hanoi. Photo : hotel



Hanoï (VNA) - Sofitel Legend Metropole Hanoi a reçu pour la 2 fois le titre de Cinq étoiles par le Forbes Travel Guide. C’est le meilleur niveau de reconnaissance dans le classement mondial réalisé par le Forbes Travel Guide.



"Le Sofitel Legend Metropole Hanoi est un hôtel extrêmement beau, à l'intérieur comme à l'extérieur. La Métropole est très fière de son héritage vietnamien. Le personnel revêt une gamme attrayante de costumes "ao dai". Les murs brillent d'art et de céramique locaux et des explications détaillées de la culture vietnamienne sont parsemées dans tout l'hôtel de luxe", selon Forbes Travel Guide



Les évaluations de Forbes Travel Guide se basent sur les infrastructures, la qualité des services des hôtels, des restaurants et des spas.



Créé en 1958, Forbes Travel Guide est le plus ancien guide de voyage aux États-Unis, et le créateur du classement de la qualité des hôtels. Ses évaluations sont les plus prestigieuses et sont considérées comme les normes dans le secteur de l’hôtellerie. -VNA