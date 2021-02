Soc Trang (VNA) – La province de Soc Trang dans le delta du Mékong est devenue une destination attractive pour les entreprises nationales et étrangères, grâce à ses politiques d’attraction des investissements et à son environnement des affaires assez ouvert.

Photo d'illustration: baosoctrang.org.vn



Pendant la période 2015-2020, la province a attiré 141 projets cumulant un investissement total de 77.600 milliards de dongs (équivalant 3,39 milliards de dollars), dont 15 d’IDE représentant 252 millions de dollars.

Selon le Département provincial du plan et de l’investissement, après le succès de la conférence de promotion des investissements et de l’entrepreneuriat tenue en 2018, le nombre d’investisseurs venus sonder les opportunités sur place a connu une nette augmentation. Ce résultat montre que les efforts de la province visant à renforcer la promotion et l’amélioration de l’environnement des affaires ont atteint des résultats positifs.

Pendant la période 2015-2020, 1.900 entreprises ont vu le jour dans cette province, en hausse de 47,2% par rapport à la période 2011-2015. Le nombre de créations d’emplois a augmenté de 2,4 fois pour atteindre 35.000.

Pour la période 2021-2025, Soc Trang continuera à appeler à l’investissement dans les domaines prioritaires comme l’agriculture de haute technologie en association avec l’industrie de transformation, les énergies renouvelables, les infrastructures de base des parcs industriels et des complexes touristiques.

Cette année, la province a ciblé l’objectif d’attirer environ 30.000 milliards de dongs d’investissements (soit 1,3 milliard de dollars), dont 1,08 milliard de dollars dans les énergies renouvelables. – CPV/VNA