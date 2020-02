Hanoi (VNA) – Le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises (SMEDF) et la Banque commerciale par actions de l’armée (MB) ont signé lundi 10 février à Hanoi un accord cadre de prêt indirect.

Vue de la cérémonie de signature de l’accord entre SMEDF et MB, le 10 février à Hanoi. Photo : VNA

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 98% des entreprises vietnamiennes, apporté une digne contribution au produit intérieur brut et créent plus de 50% des emplois, a indiqué le directeur du SMEDF, Phan Thanh Hà.

Selon cet accord, le taux d’intérêt des prêts à court terme est de 4,16% par an, et celui des prêts à moyen et long terme est de 6,0% par an. Le projet éligible aux prêts à moyen et long terme bénéficie d’une période de grâce ne dépassant pas 2 ans.

MB compte parmi ses clients 125.000 PME opérant au Vietnam avec les encours de crédit d’environ 100.000 milliards de dôngs, a fait savoir son directeur chargé des PME Dinh Nhu Tuynh.

L’association avec le SMEDF incite MB à se tourner vers les PME dont la croissance est souvent freinée par le manque de capitaux et d’expérience, a-t-il poursuivi, ajoutant que MB se concentre également sur la communication, le marketing, la relation client vers la communauté des affaires, en particulier les micro-entreprises. – VNA