Le Smart Grid Index, un benchmark mondial pour suivre la transformation des gestionnaires de réseaux. Photo d'illustration: Laodong

Selon les résultats de l’évaluation de SPGroup sur le classement de l’indice de réseau électrique intelligent (Smart Grid Index) en 2021, la Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVN HCMC) a obtenu 67,9 points sur 100, se classant 53e sur 86 entreprises d’électricité dans 37 pays à travers le monde, soit 17 places de mieux par rapport à 2020, et 2e au sein de l’ASEAN.En tête du classement de cette année sur l’indice de réseau électrique intelligent (Smart Grid) figure la compagnie d’électricité française Enedis. La société japonaise TEPKO est 19e, KEPCO (République de Corée), 41e.Par rapport aux sociétés d’électricité d’Asie du Sud-Est, EVNHCMC est actuellement à la même position que MEA (Thaïlande - classé 54e), TNB (Malaisie, 55e), juste derrière SPGroup (Singapour, 36e) et devant Meralco (Philippines, 70e), PEA (Thaïlande, 71e) et PLN (Indonésie, 82e).Selon SPGroup, cette année, les sociétés d’électricité en Amérique du Nord ont un niveau de développement élevé dans tous les domaines, à l’exception de la fiabilité de l’alimentation électrique. Mais elles ont réalisé des améliorations significatives dans le secteur de l’énergie verte (plus de 10%). En ce qui concerne les sociétés d’électricité en Asie-Pacifique et en Europe, il y a des améliorations majeures dans la fiabilité de l’alimentation électrique (7%) et la sécurité du système (10%), dont EVNHCMC.Saisissant la tendance du développement du réseau électrique dans le monde, EVNHCMC a lancé la construction d’un Smart Grid depuis 2016 pour améliorer la capacité d’alimentation électrique, afin de répondre à la demande croissante d’électricité des clients de la mégapole du Sud. Les résultats de l’évaluation en 2021 sur le Smart Grid ont reflété ses grands efforts pendant la difficile période de la pandémie de Covid-19, en affirmant en même temps la juste perspective de développement pour que le système électrique de Ho Chi Minh-Ville soit accessible de plus en plus au réseau électrique moderne du monde. – CPV/VNA