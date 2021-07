Prélèvement d'échantillons pour les tests du COVID-19 à Bangkok. (Photo : Xinhua/VNA)

Bangkok (VNA) - Le 10 juillet, la Thaïlande a connu un nouveau record de décès dus au COVID-19, avec 91 déplorés au cours des 24 dernières heures.

Toujours dans la matinée du 10 juillet, selon le ministère thaïlandais de la Santé, ce pays a détecté 9.326 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, portant le total à 336.158, dont 2.625 décès.

Des mesures plus strictes seront appliquées à partir du 12 juillet dans la capitale Bangkok, cinq provinces voisines et quatre du Sud (Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Samut Sakhon, Narathiwat, Pattani, Songkhla et Yala) pour limiter la propagation du virus.

Le Laos, pays voisin de la Thaïlande, a enregistré 93 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, dont 91 importés et deux cas de transmission locale.

Le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 du Laos appelle les autorités des provinces frontalières à renforcer les patrouilles pour empêcher les entrées illégales, à continuer de vacciner les gens selon le plan prévu, à renforcer la sensibilisation sur le danger de la pandémie....

À ce jour, le Laos a enregistré un total de 2.630 cas de coronavirus, dont 3 décès.

En Malaisie, près de 3.200.000 personnes ont reçu les deux injections nécessaires de vaccin anti-COVID-19, soit l’équivalent de 10 % de la population. Selon le ministre malaisien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Khairy Jamaluddin, également ministre coordonnateur du Programme national de vaccination contre le COVID-19, la Malaisie s'est fixée l’objectif de vacciner de 30 à 40 % de sa population d'ici fin août.

Au 4 juillet dernier, la Malaisie a reçu 12,6 millions de doses de vaccin sur le total de 67 millions de doses d’AstraZeneca, Pfizer et Sinovax commandées.-VNA