Hanoï (VNA) - Singapour et la Malaisie ont convenu de renforcer leur coopération, de promouvoir les opportunités dans l'économie numérique et l’économie verte et de travailler en étroite collaboration dans la protection des données et la cyber-sécurité.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont assisté, le 30 janvier, à la signature de trois accords liés à ces domaines, ce à l'occasion de la première visite officielle de Anwar Ibrahim à Singapour depuis sa nomination le 24 novembre 2022 en tant que Premier ministre de Malaisie.

Le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie et le ministère malaisien du Commerce extérieur et de l'Industrie ont signé deux accords de coopération dans l'économie numérique et l'économie verte.

Le troisième accord concerne la coopération dans la protection des données personnelles, la cyber-sécurité et l'économie numérique entre le ministère singapourien des Communications et de l'Information et le ministère malaisien des Communications et du Numérique.-VNA