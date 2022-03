Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid (deuxième à droite) et son homologue singapourien Vivian Balakrishnan (deuxième à gauche). Photo: Twitter

Jérusalem (VNA) - Singapour va ouvrir une ambassade en Israël pour la première fois depuis la fondation de leurs relations diplomatiques en 1965, a annoncé lundi le ministère israélien des Affaires étrangères.

Selon le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, son homologue singapourien Vivian Balakrishnan a informé les autorités israéliennes de la volonté de Singapour d’ouvrir cette ambassade, sans qu’aucune date ne soit communiquée.



"Je salue la décision du gouvernement de Singapour d’ouvrir une ambassade en Israël pour la première fois depuis l’établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays", en 1965, a déclaré lundi Yaïr Lapid après un entretien à Jérusalem avec Vivian Balakrishnan.



Singapour dispose déjà d’un consulat à Tel-Aviv.



Par ailleurs, Israël et Singapour ont signé ce lundi un protocole d'accord sur la coopération en matière d'intelligence artificielle (IA), dans le cadre de la visite de trois jours du ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishan dans la start-up nation.



Plusieurs pays ont annoncé ces dernières années l’ouverture d’ambassades en Israël, notamment à la suite de la signature d’accords de normalisation entre Israël et des pays arabes, depuis septembre 2020. Les Émirats arabes unis ont inauguré leur ambassade à Tel-Aviv en juillet 2021. Le Bahreïn et le Maroc ont également annoncé l’ouverture prochaine d’ambassades dans cette ville. – VNA