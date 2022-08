Le Premier ministre Lee Hsien Loong . Photo: VNA

Singapour (VNA) - De nouvelles initiatives pour attirer et retenir les meilleurs talents seront déployées pour faire de Singapour une plaque tournante de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la croissance, a déclaré le 21 août le Premier ministre Lee Hsien Loong dans son discours à l'occasion de la Fête nationale de son pays.

"Nous voulons que les meilleurs talents du monde entier s'assoient, fassent attention et réfléchissent sérieusement à venir à Singapour", a-t-il déclaré, ajoutant que les ministères de la Main-d'œuvre, du Commerce et de l'Industrie et les agences économiques annonceront bientôt de nouvelles mesures pour y parvenir.

Bien que Singapour ait déjà mis en place des programmes pour attirer les meilleurs talents, comme dans l'industrie technologique, il doit encore faire plus, en particulier dans les secteurs à fort potentiel, a déclaré le Premier ministre Lee Hsien Loong.

Singapour doit constituer un vivier de talents de classe mondiale car c'est une époque où le talent fait toute la différence pour le succès d'une nation, a-t-il déclaré. -VNA