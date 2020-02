Des touristes visitent le musée ArtScience situé dans la station balnéaire intégrée de Marina Bay Sands à Singapour (Photo: AFP)

Hanoi (VNA) - La possibilité d'une récession plane sur Singapour et l'économie du pays en pâtira, a déclaré le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong.



Dans une récente interview, il a déclaré que l'impact, en particulier au cours des prochains trimestres, sera significatif alors que le pays lutte contre une épidémie très intense.



Singapour impose une interdiction de voyager aux visiteurs chinois à la suite de l'épidémie de COVID-19, bien que la Chine soit la plus grande source de visiteurs à Singapour.



Neuf autres cas de COVID-19 ont été confirmés à Singapour, ce qui porte le total à 67, a annoncé le ministère de la Santé du pays le 14 février.



La semaine prochaine, Singapour annoncera des statistiques de croissance économique au quatrième trimestre 2019 et déploiera un paquet économique pour atténuer les retombées économiques de l'impact du COVID-19.



Les experts prévoient que l’économie du pays connaîtra une croissance entre 0,5% et 2,5% cette année. -VNA